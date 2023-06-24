تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.. الشعبة توضح السبب

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية انخفاضاً ملحوظاً اليوم السبت، يقدر بنحو 3 جنيهات، بعد أن سجلت الأسعار هدوءاً في الفترة الماضية، ويرجع سبب تراجع الأسعار الي قرار الحكومة المصرية بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، كما ساهمت قلة القوة الشرائية الفترة الحالية بسبب عيد الأضحى المبارك، في هبوط الأسعار أيضاً، بحسب ما صرح به سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة الجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الانخفاضات فيما يخص أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت أيضاً.

أسعار الدواجن في الأسواق

وتابع «السيد» أن سعر الدجاج الأبيض يسجل داخل المزرعة 65 جنيهاً، ويبلغ في محال الطيور الحية 75 جنيهاً، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 99 جنيهاً في المزرعة، والتنفيذ الفعلي 105 جنيهات.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة أن سعر الدواجن الأمهات تسجل اليوم 57 جنيهاً، وذلك في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 67 جنيهاً، كما يبلغ سعر الدجاج الساسو أرض مزرعة 80 جنيهاً، والتنفيذ الفعلي 90 جنيهاً.

أسعار البيض.. 120 جنيهاً للكرتونة البلدي

وأكد سامح السيد أن سعر البيض الأبيض يسجل في المزرعة 96 جنيهاً، والبيض الأحمر 97 جنيهاً أرض مزرعة، فيما يبلغ سعر البيض البلدي داخل المزرعة 103 جنيهات.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق تسجل 118 جنيهاً، والبيض الأحمر 111 جنيهاً، ويسجل البيض البلدي 120 جنيهاً.