نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى بشأن أسعار الأرز

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الأرز تواصل تراجعها في الأسواق المصرية، وهذا الهبوط مستمر منذ فترة طويلة، ويرجع سبب ذلك إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة من خلال استيراد كميات كبيرة من الأرز الهندي، كما ساهم اقتراب موسم حصاد الأرز المقرر أن يبدأ شهر أغسطس المقبل في تراجع الأسعار أيضا.

أسباب تراجع الأرز

وأضاف أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد إقبالا كثيفا على شراء الأرز نظراً لاقتراب عيد الأضحى المبارك، في ظل أن هناك توقعات قوية تشير إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضات كثيرة الفترة المقبلة، وذلك حتى شهر سبتمبر المقبل.

أسعار الأرز في الأسواق

وتابع أن طن أرز الشعير عريض الحبة يسجل 18 ألف جنيه ورفيع الحبة 16 ألف جنيه، كما يبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة 24 ألف جنيه، فيما يسجل سعر الكيلو المعبأ في الأسواق 27 جنيهًا.