إعدام 37 طن أغذية فاسدة وغلق 43 منشأة مخالفة بالشرقية

أكد اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات، وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين.

ضبط أغذية فاسدة في حملات مكبرة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة، وضبط 789 كيلو دجاج ولحوم مخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان محافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 139 منشأة غذائية وصحية وصناعية بمراكز الزقازيق وديرب نجم وههيا ومدن القنايات والقرين وصان الحجر وحيي أول وثان الزقازيق خلال شهر مايو الماضي.

تحرير محاضر متنوعة

وأسفر التفتيش عن تحرير 336 محضرا متنوعا، «نظافة - سلامة وصحة مهنية - محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة - محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات»، فضلاً عن إعدام 14 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 23 طن مخلل وملح طعام، بالإضافة للغلق الفوري لعدد 43 منشأة ومصنعا لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية، كما تم التوصية بغلق 56 منشأة بعد انتهاء الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.