«سلامة الغذاء» تضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من المحافظات

كشف تقرير لهيئة سلامة الغذاء، الصادر اليوم الأحد، عن تنظيم عدة حملات في عدد من المحافظات للتفتيش على منشآت تقدم أغذية ومشروبات الأمر الذي أسفر عن ضبط كبيرة من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك.

وفي محافظة الغربية، تمّ التفتيش على 200 منشأة غذائية، للتأكّد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط 21000 عبوة عصير تحتوي على ألوان غير مصرح بها، وضبط نصف طن رنجة بها تغير شديد في الخواص الطبيعية، 270 كيلوجرامات عسل أبيض مغشوش، كما تم ضبط 3000 قطعة عسلية منتهية الصلاحية، 160 كيلو جبنة رومي بها أعفان ظاهرية و110 كيلوجرامات مش يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

كما تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، كما تم تنفيذ حملات مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة على الأسواق وتم تحرير محاضر للمنشآت المخالفة.

رئيس مدينة الأقصر منح مهلة 15 يومًا لوحدات الطعام لتوفيق أوضاعها

تابع أنَّ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر شارك في حملة مع مجلس مدينة الأقصر للمرور على أصحاب وحدات الطعام المتنقلة للتأكد من التزامها باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم رصد عدد من المخالفات داخل تلك الوحدات، وأكد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر منح مهلة 15 يومًا لوحدات الطعام لتوفيق أوضاعها واستيفاء جميع اشتراطات الهيئة.

المرور على 12 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء

كما تعاون فرع القليوبية مع مديرية التموين والطب البيطري والشئون الصحية في المرور على 12 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة، وتمّ ضبط 400 كجم أجزاء دواجن مذبوحة في غير وجود أي من أعضاء الطب البيطري، وتمّ التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية بالمرور، على أحد مصانع تعبئة عسل النحل، وبفحص المصنع تبين نقص اشتراطات سلامة الغذاء وعدم توافر البيئة الملائمة لإنتاج مواد غذائية، وتم العثور على 2058 عبوة عسل نحل بإجمالي وزن 60 طن، منها 1014 عبوة غير مدون عليها أية بيانات، كما تبين احتواء بعض العبوات على الصدأ.

وترأس فرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية حملة مشتركة مع مباحث التموين للمرور على أماكن بيع المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين، وتمّ ضبط 393 عبوة أغذية خاصة مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تمّ رصد عدد من منتجات أغذية الرياضيين مدون عليها أرقام تسجيل وهمية بالمخالفة للقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.