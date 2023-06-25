خلال أسبوع.. حملات مفاجئة على 800 منشأة طبية وغذائية بالدقهلية

شنت مديرية الصحة بالدقهلية حملات مفاجئة على المنشآت الطبية والغذائية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية بالدقهلية، وجرى ضبط المخالفات والتعامل معها من قبل المديرية.

شن حملات مرورية على المنشآت الغذائية والطبية بالدقهلية

وأكد شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحملات المرورية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حملات مرورية على 800 منشأة بالدقهلية خلال أسبوع.

وكانت المديرية قامت بشن حملات مرورية على مدار الأسبوع الماضي:

- مراقبة الأغذية قامت في بداية الأسبوع بالمرور على نحو 209 منشأة غذائية، منها 59 دون ترخيص، و 12 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

- شنت إدارة العلاج الحر في بداية الأسبوع حملة على المنشآت الطبية بالدقهلية لنحو 89 عيادة خاصة، و8 مستشفيات وعيادات تخصصية و28 مركزا طبيا.

- حملات تفتيشية في منتصف الأسبوع على 217 منشأة، تبين أن 75 منها دون ترخيص و6 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

- وشنت إدارة العلاج الحر حملات علي 297 عيادة خاصة إلى جانب 48 مستشفى وعيادة تخصصية و172 مركزاُ طبياً في نهاية الأسبوع.