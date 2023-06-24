«صحة الدقهلية»: غلق 13 منشأة طبية خاصة لعدم استيفاء الشروط اللازمة

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 162 منشأة طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 9 شكاوى.

حملات مرورية على المنشآت الطبية

وأكد «مكين» أن الحملات المرورية جاءت نفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة، فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.

المرور على 162 منشأة طبية بالدقهلية

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 89 عيادة خاصة و8 مستشفيات وعيادات تخصصية و28 مركزا طبيا.

وأشار «فؤاد» إلى أنه جرى معاينة نحو 19 منشأة من بينها 13 عيادة خاصة، و3 مراكز طبية، وتم منح الترخيص لـ9 مراكز وعيادات خاصة جديدة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 13 منشأة لعدم استفياء الشروط وإعادة فتح 17 أخرى.