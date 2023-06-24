أستاذ علوم سياسية: الأوضاع مستقرة في روسيا.. وموسكو قادرة على التصدي لفاجنر

كشفت ثريا الفرا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو، أن الوضع الحالي في موسكو بعد التمرد المسلح الذي قامت به قوات فاجنر على الجيش الروسي، هادئة ومستقرة حاليا.

قوات فاجنر ليست تابعة للمؤسسة العسكرية

وأضافت الفرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قوات فاجنر ليست تابعة للمؤسسة العسكرية، لافتة إلى أن سبب الخلاف بين قوات فاجنر وروسيا هي عقود عسكرية.

وأشارت إلى أن قائد قوات فاجنر رفض توقيع العقود العسكرية المقدمة من الجيش الروسي، مبينة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن قوات فاجنر في الحرب الأوكرانية، والتأكيد أن قائد قوات فاجنر كان يريد منصبا كبيرا في الجيش الروسي.

وأوضحت أن الرئيس الروسي أكد أن المصالح الشخصية هي السبب في تمرد وعصيان قائد قوات فاجنر، لافتة إلى أن المعركة الأساسية لروسيا هي أوكرانيا وليست قوات فاجنر.

وأكدت أن روسيا لديها القدرة للتصدي لفاجنر وستقضي عليها، مشددة على أن الجيش الروسي رفض أن تكون قوات فاجنر خارج سيطرته.

ولفتت إلى أن قائد قوات فاجنر نسب كل الانتصارات في أوكرانيا إليه، مبينة أن هذه القوات ليست تابعة للمؤسسة العسكرية الروسية.

قائد قوات فاجنر غير عاقل

ونوهت بأن أوكرانيا قصفت اليوم مدينة باخموت، موضحة أن أوكرانيا تحاول التقدم في ظل الصراع الحالي بروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية والناتو يساعدان أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وأشارت إلى أن الغرب لم يتوقف في دعم ومساعدة أوكرانيا، مبينة أن روسيا نفذت 20 غارة روسية اليوم على مواقع أوكرانية.

ولفتت إلى أن عمدة موسكو بسبب الأحداث الجارية ألغى كل الاحتفالات اليوم، مشيرة إلى أن هناك تواجدا عسكريا في موسكو.

كما أكدت أنه تم توجيه تهمة الخيانة العظمى لقائد قوات فاغنر، موضحة أنه سيتم العفو عن كل عنصر يستسلم من قوات فاغنر.

الرابح الوحيد من تمرد فاجنر

وشددت على أن قوات فاجنر محاصرة في روستوف من قبل الجيش الروسي، مضيفة أن الرابح الوحيد من تمرد فاجنر هي أوكرانيا، وأن قائد قوات فاجنر غير عاقل وغير مدرك لما قام به (حسب وصفها).

وأوضحت أن هناك معلومات متداولة أن المخابرات البريطانية جندت قائد قوات فاجنر.