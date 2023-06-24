مع اقتراب يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، يكثر التساؤول عن سعر صك الأضحية في السعودية 2023.

وفي التفاصيل بشأن سعر صك الأضحية في السعودية 2023، حددته وزارة الحج والعمرة السعودية بـ720 ريالا سعوديا.

سعر صك الأضحية فى السعودية 2023

وحجاج بيت الله الحرام يجب عليهم «الهدي» حال كان الحاج متمتعا أو قارنا أو حال ترك الحاج واجب من واجبات الحج أو محظور من محظورات الحج.

ويمكن حجز صك الأضحية عن طريق تطبيق إحسان، وللتعرف على سعر الأضحية في الحج 2023، وكيفية الحجز، يتم تحميل تطبيق إحسان على الهاتف، ثم الدخول على أيقونة تضحيات، واختيار نوع الأضحية، والعدد المراد التضحية به، ثم التحقق بالكامل عن طريق إدخال كل المعلومات المطلوبة، ثم دفع الرسوم مقابل الأضحية وتأكيد الطلب.

أسعار الأضحية

ويختلف سعر الأضحية باختلاف النوع والحجم، وتأتي أسعارها كالتالي، وفقا لوسائل إعلام سعودية:

- سعر خروف ونعيمي 1490 ريالا سعوديا.

- سعر الخروف الضأن الروماني 1080 ريالا سعوديا.

- سعر اللامب سواكني سعره يبدأ من 1150 ريالا سعوديا.

- سعر لحم الضأن الأسترالي يبدأ من 1200 ريال سعودي

- سعر الخروف البربري 855 ريالا سعوديا.

- سعر الحمل الكبير بين الـ1700 و2000 ريال سعودي.

- سعر الخروف المتوسط في حجمه يبدأ من 1400 ريال سعودي.

- سعر الحمل الصغير يبدأ من 1200 ريال سعودي.