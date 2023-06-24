ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت.. اعرف جرام 21 بكام

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، بالتزامن مع ارتفاعها على المستوى العالمي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

يهتم الكثير من المصريين بمعرفة أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.

ومع بدء موسم الحج وتوافد المصريين في المملكة العربية السعودية، ترصد «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، نحو 231.3 ريال سعودي بما يعادل نحو 61.68 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، نحو 212.02 ريال سعودي بما يعادل نحو 56.54 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب لعيار 21 في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، حوالي 202.39 ريال سعودي بما يعادل 53.97 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب لعيار 18 في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، 173.47 ريال سعودي بما يعادل 46.26 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7,194 ريال سعودي بما يعادل 1,918 دولار أمريكي.