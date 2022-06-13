مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مشترك يتضرر من عدم شحن كارت العداد

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استجابته السريعة والخاصة بشكوى أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم إمكانية شحن كارت العداد مسبق الدفع عن طريق خاصية NFC.

دراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها

وأشار الجهاز إلى أنه وبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها تبين ما يلي:-

- أن جميع العدادات مسبقة الدفع المنتجة بعد عام 2018 تدعم خاصية شحن الكارت عن طريق استخدام تطبيق على التليفون المحمول والاتصال بالكارت المعد لذلك (كارت الشحن الموحد) بواسطة خاصية الاتصال NFC.

- أن عداد محل الشكوى تم إنتاجه بعد عام 2018 وبالتالي تم استخراج كارت يدعم خاصية NFC.

التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في شكواه

وقال الجهاز إنه تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

كيفية التواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر «فيسبوك»، أنه يوفر عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org والبرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر» رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».