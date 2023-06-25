«الأطباء»: ترشح طبيب على منصب النقيب و9 للعضوية في اليوم الخامس

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء ترشح طبيب واحد على منصب النقيب و9 أطباء علي مقاعد العضوية، أمس السبت.

واستعرضت اللجنة العامة للانتخابات أن اليوم الخامس لاستقبال طلبات الترشح أسفر عن تقدم علي كامل على مقعد النقيب العام للأطباء، وعلى مستوى الجمهورية فوق السن تقدم الدكتور علاء إسماعيل، والدكتورة أمنية عبد الله والدكتور جرجس رزق الله، وللعضوية تحت السن الدكتور نبيل هندي والدكتور شادي صفوت والدكتور أيمن شطا وعلي مقعد منطقة القاهرة تقدم علاء إسماعيل (يحق للطبيب التقدم علي أكثر من منصب)، وعن الوسط تقدم الدكتور محمد القاضي، بالإضافة إلى الدكتور عمرو محمد علي عن شمال الصعيد والدكتور أحمد قدري عن الجنوب.

العضو فوق السن هو من مضى على تاريخ انضمامه للنقابة أكثر من 15 سنة

وأشارت اللجنة إلى أن العضو فوق السن هو من مضى على تاريخ انضمامه للنقابة أكثر من 15 سنة ويحق له الترشح على منصب النقيب طبقا للقانون واللائحة المنظمة، والعضو تحت السن من مضى على تاريخ التحاقه بالنقابة أقل من 15 سنة.

تلقي طلبات الترشح لمحافظة الدقهلية عن طريق التواجد أو بالبريد

كما تابعت اللجنة العامة للانتخابات سير العمل بمختلف النقابات الفرعية تحت إشراف اللجان المشكلة لذلك بكل محافظة، وواصلت اللجنة العامة أيضا تلقي طلبات الترشح لمحافظة الدقهلية عن طريق التواجد أو بالبريد لعدم تمكن نقابة الدقهلية من تشكيل لجنة فرعية قانونية.