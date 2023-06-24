مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: تطوير البنية التحتية كان مفيدا للسياحة

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، إنّ التطوير في البنية التحتية كان مفيدا لملف السياحة، فعندما كان يريد السياح الذهاب للأهرامات كانوا يستغرق 3 أو 4 ساعات في الطريق، وهذا الأمر مثّل كارثة كبيرة، لكن الدولة المصرية توسعت في عدد الكباري والمحاور، كما أن مطار «سفنكس» نقلة سياحية نوعية كبيرة، والطرق أصبحت سهلة ومعبدة ومربوطة ببعض، وهو ما وفر الوقت على السائح، وقام بزيادة فرص سياحة اليوم الواحد.

سياحة اليخوت لها أهمية كبرى

وأضاف عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، وذلك، خلال حديثه عن إنجازات ملف السياحة في مصر بعد ثورة 30 يونيو، أن سياحة اليخوت لها أهمية كبرى، متابعًا: «سائح اليخوت ‏يصرف 15 مرة أكثر من أي سائح آخر، إذ أنَّه مستهدف بالنسبة لكل دول العالم»، ‏مشيرًا إلى أنَّ سياحة اليخوت تسمى بـ«سياحة المليونيرات» في القطاع السياحي.

مصر تتمتع بشواطئ تفوق شواطئ أوروبا ‏بمراحل عديدة

وأضاف أنَّ ‏دخل سياحة اليخوت وحده من الممكن أن يأتي بمقدار يساوي ربع دخل السياحة ‏على مدار عام 2022، مشيرًا إلى أنَّ مصر تتمتع بشواطئ تفوق شواطئ أوروبا ‏بمراحل عديدة، متابعا «زرت عدة أماكن في أوروبا، ولا يوجد شاطئ بمستوى شواطئ مصر من ‏حيث طبيعتها ورملتها الناعمة ونظافة المياه، لذلك نمتلك فرصة جيدة لاستقبال نوع ‏سياحة اليخوت»، مشيرًا إلى أنَّ مصر بدأت تستقبل سياح اليخوت بعد التطويرات ‏والإنشاءات في منطقة العلمين، ولكن هذا ليس ما نعمل على استهدافه، إذ أننا ‏نستهدف سياحة اليخوت أكثر من المتاح في الوقت الحالي بـ20 مرة.‏