أماكن منافذ وزارة الزراعة في 5 محافظات.. تخفيضات على السلع تصل لـ30%

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلع ومنتجات متنوعة من إنتاجها بتخفيض يصل حتى 30% عن أسعار الأسواق داخل منافذها المختلفة بالمحافظات، وتشمل خضروات أو فاكهة أو عسل أو منتجات ألبان ولحوم وبقوليات والزيوت وغيرها من منتجات الوزارة المتعددة وذلك داخل المنافذ الثابتة والمتحركة، فضلا عن توفير الأضحية حية يمكن شرائها من المنافذ أيضا.

أماكن منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة منافذ مديريات الزراعة لبيع المنتجات بالمحافظات، وفقا للمديريات، كالتالي:

- 7 منافذ بمحافظة جنوب سيناء في أبو رديس وأبو زنيمة وسانت كاترين ودهب والطورونويبع وطابا.

- منفذ بمحافظة القليوبية في مدينة القناطر.

- 3 منافذ بمحافظة الإسكندرية في العامرية والمتراس والجمرك 1.

- منفذان في كفر الشيخ: سخا ومزرعة سخا.

- 6 منافذ بمحافظة الجيزة: موزعة بين أحياء الهرم والدقي.

منافذ متنقلة لوزارة الزراعة

بينما تتواجد المنافذ المتحركة بكل المحافظات، عبر سيارات تحدد أماكنها مديريات الزراعة بكل محافظة، حيث يتواجد سيارة بمحيط المديرية، فضلا عن سيارات متنقلة تحدد أماكنها مسبقا وجميعها توفر المنتجات الزراعية، بينما يمكن الحصول على الأضحية من مقر المديرية بالمحافظات التي لا توجد بها منافذ ثابتة.