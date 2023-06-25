طائرة مسيرة تهاجم مؤسسة صناعية في بيلجورود الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن طائرة مسيرة هاجمت مؤسسة صناعية في شيبيكينو، مضيفا عبر «تليجرام» أن الطائرة ألقت عبوة ناسفة على إحدى الشركات الصناعية، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جهتها، قصفت القوات الأوكرانية مقاطعة دونيتسك 26 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 157 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة من بينها 152 و155 ملم.

الولايات المتحدة تؤكد دعمها لـ«كييف»

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لنظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، استمرار دعم «واشنطن»، لـ«كييف»، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوزيران، ناقشا التطورات في روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدوره، ناقش رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع الحالي في روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.