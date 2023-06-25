زلزال يضرب مدينة سخالين الروسية.. قوته 4.2 درجة

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر الجزء الأوسط من مدينة سخالين الروسية، بعمق 15 كيلومترا، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء زلزال سخالين.

زلزال سخالين وقع شرق بيلفو

وقال فرع سخالين التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن مركز زلزال سخالين وقع على بعد 4 كيلومترات شرق قرية بيلفو في سميرنيخوفسكي.

من جانبه، أشار موقع «فولكانو ديسكفري»، إلى بؤرة زلزال سخالين، وقعت على مسافة 52 كيلومتر شمال غرب سميرنيخ.

وجزيرة سخالين الروسية، تقع قبالة الساحل الشرقي لسيبيريا، فيما يبلغ طولها حوالي 970 كيلومترا.