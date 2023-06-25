كل ما تريد معرفته عن قطارات التالجو في عيد الأضحى.. المواعيد وأسعار التذاكر

تعد قطارات التالجو من القطارات القوية التي أضيفت مؤخرا لأسطول السكة الحديد، ونظراً للإقبال عليها نرصد لكم في السطور التالية مواعيد عملها وكذا أسعار التذاكر.

مواعيد عمل قطارات التالجو

ووفقاً للسكة الحديد، شملت المواعيد قيام قطار التالجو رقم 2041 من محطة الأقصر، الساعة 8:30 صباحا، ويصل إلى القاهرة الساعة 5:25 مساءً، وقطار رقم 2030 يتحرك من القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويصل إلى محطة أسوان، الساعة السادسة و40 دقيقة صباحاً، ومن المقرر أن يمر بالجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأدفو وكوم أمبو.

أسعار تذاكر قطار التالجو

- أسعار الدرجة الأولى من القاهرة لأسيوط 350 جنيها.

- أسعار تذاكر الدرجة الثانية 250 جنيها من القاهرة لأسيوط.

- أسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى سوهاج للدرجة الأولى 500 جنيه.

- أسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى سوهاج للدرجة الثانية 300 جنيه.

- الدرجة الأولى من القاهرة لقنا 550 جنيها.

- أسعار الدرجة الثانية من القاهرة لقنا 350 جنيها.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة للأقصر 600 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة للأقصر 400 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة لأسوان 700 جنيه والدرجة الثانية 550 جنيها.