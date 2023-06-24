أسعار تذاكر ومواعيد قطار تالجو.. تبدأ من 250 جنيهًا

حددت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر ومواعيد قطار تالجو، موضحة أنه تقرر تشغيل قطارين إضافيين في عيد الأضحى المبارك، لاستيعاب الطلب المتزايد على القطارات من جمهور الركاب، مشددة على جميع الركاب بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات استقلال القطارات.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، لـ«الوطن»، أنّه لا توجد أي زيادات في أسعار تذاكر قطار تالجو للوجه القبلي.

مواعيد قطار تالجو

ترصد الوطن في التقرير التالي، مواعيد قطار تالجو، وفق تقرير لهيئة السكة الحديد:

قطار رقم 2040

- يقوم قطار رقم 2040 الساعة الثامنة و40 دقيقة مساءً من محطة القاهرة.

- يصل قطار رقم 2040 إلى محطة الأقصر في تمام الساعة الخامسة و10 صباحًا.

قطار التالجو رقم 2041

- يقوم قطار التالجو رقم 2041 من محطة الأقصر، الساعة 8:30 صباحًا.

- يصل قطار التالجو رقم 2041 إلى القاهرة الساعة 5:25 مساءً.

قطار رقم 2030

- يتحرك قطار رقم 2030 من القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

- يصل قطار رقم 2030 إلى محطة أسوان، الساعة السادسة و40 دقيقة صباحًا.

- يمر القطار بالجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأدفو وكوم أمبو.

أسعار تذاكر قطار التالجو

ترصد الوطن في السطور التالي، أسعار تذاكر قطار التالجو:

- أسعار الدرجة الأولى من القاهرة لأسيوط 350 جنيها.

- أسعار تذاكر الدرجة الثانية 250 جنيها من القاهرة لأسيوط.

- أسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى سوهاج للدرجة الأولى 500 جنيه.

- أسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى سوهاج للدرجة الثانية 300 جنيه.

- الدرجة الأولى من القاهرة لقنا 550 جنيها.

- أسعار الدرجة الثانية من القاهرة لقنا 350 جنيها.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة للأقصر 600 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة للأقصر 400 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة لأسوان 700 جنيه والدرجة الثانية 550 جنيها.