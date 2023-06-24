سماع دوي انفجارات في جنوب شرق أوكرانيا

أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى سماع دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأسفر قصف أوكراني، أمس الأول الخميس، على جسراً مهمّاً يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، ومنطقة في جنوب أوكرانيا، عن خروج جسر تشونهار، جزئياً أصبح خارج الخدمة، وفقا لما أعلنه القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن «كييف»، تركز عدة ألوية لشن هجوم في اتجاه باخموت شرق أوكرانيا. وأظهرت لقطات فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انقلاب شاحنة مدفعية فرنسية ذاتية الحركة من طراز «سيزار» أثناء فرارها من مسيرة روسية يعتقد أنها «لانسيت» على جبهة زابوريجيا، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود فيها.

مسيرة روسية تتمكن من القضاء على منظومة «سيزار»

وفي وقت لاحق، تمكنت مسيرة أخرى من القضاء على منظومة «سيزار» الفرنسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

بدوره، أشار ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يحاول استرضاء أسياده في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على حد وصفه، بعد قيامه بالهجوم المضاد الذي لم يتوقع نتائجه الكارثية.

وسترد السلطات الروسية على عقوبات «الاتحاد الأوروبي» ضد الصحفيين الروس، وسيطال صحفيي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين في بروكسل، وفاق لما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا عبر «تليجرام».

أوروبا توسع حظر البث على 5 وسائل إعلام روسية

وكان مجلس «الاتحاد الأوروبي»، قرر في وقت سابق، توسيع حظر البث الإعلامي بحق 5 وسائل إعلام روسية: «آر تي بلقان»، و«أورينتال ريفيو» و«كاتيخون»، و«تسارجراد» و«نوفويه فوستوتشنويه أوبرازوفانيه»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع لـ«البيت الأبيض»، جون كيربي، إن «واشنطن» لا تعارض مشتريات الهند من النفط الروسي، معربا عن امله في مواصلة شراء«نيودلهي» بـسقف الأسعار الذي أقره الغرب