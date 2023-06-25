استمرار فعاليات مبادرة «لبسك لغيرك عيد» في مراكز شباب الإسكندرية (صور)

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إطلاق مبادرة «يوم الخير»، تحت عنوان «لبسك لغيرك عيد»، وذلك داخل مراكز الشباب، بهدف تجميع الملابس لكل الأعمار وتوزيعها على الأكثر احتياجا.

مبادرة «يوم الخير»

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المبادرة تاتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على محاولة تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية، وذلك بمشاركة أندية التطوع.

وذكرت، أن مراكز الشباب المشاركة فى المبادرة جمعت حوالي 16 ألف قطعة ملابس، يستفيد منها أكثر من 5 آلاف أسرة.

مشاركة 17 مركز شباب في المبادرة

وأوضحت وكيل وزاره الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنه منذ إطلاق المبادرة وصل عدد مراكز الشباب المشاركة حتى الآن إلى 17 مركزا، هي مراكز (الأنفوشي - برج العرب الجديد - برج العرب القديم - الشهيد مهيد - بهيج - سموحة - الناصرية - العبور - القباري- الحرمين - العمراوي - المطار - السيوف1 - السيوف2 - كرموز - النصر).