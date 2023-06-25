أفضل دعاء يوم عرفة للحاج وغير الحاج.. لحظات ثمينة لا تفوتها

يسعى المسلمون في يوم عرفة إلى التقرب إلى الله عز وجل، بمختلف الأعمال، لذلك يرغب الكثيرون في معرفة أفضل دعاء يوم عرفة للحاج وغير الحاج، حتى يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى.

أفضل دعاء يوم عرفة

وعن أفضل دعاء ليوم عرفة، قالت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، إن هناك أكثر من صيغة يمكن للمسلم الدعاء بها في ذلك اليوم، يمكن له أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

وأضافت أنه ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ»، مشيرة إلى أنه كان أكثَرُ دُعاءِ النَّبيِّ يَومَ عَرَفةَ: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

فضل الدعاء في يوم عرفة

وحول فضل الدعاء في يوم عرفة، أوضحت دار الإفتاء أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حض على الدعاء فيه، وقال إن الدعاء فيه هو خير الدعاء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يَومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّون من قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

وهناك صيغ أخرى من الأدعية واردة يمكن القول بها أيضا في يوم عرفة، فيمكن للمسلم أن يقول: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، كما يمكن ترديد: «اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي».