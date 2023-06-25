دار الإفتاء توضح فضل صيام يوم عرفة: يكفر ذنوب سنتين

يوم عرفة من أفضل الأيام وأقدسها في الشريعة الإسلامية، فهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات، بينما يتسارع غير الحجاج في التقرب إلى الله فيه بمختلف الأعمال، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية فضل صيام يوم عرفة باعتباره أحد أقدس أيام السنة.

فضل صيام يوم عرفة

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حول فضل صيام يوم عرفة إنه ذو فضل كبير وعظيم، لما ورد فيه من أحاديث نبوية كثير تبين وتشير إلى هذا الفضل، ومنها ما جاء في صحيح مسلم، عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المعنى المراد من الحديث، أن الصيام في يوم عرفة يكفر عن الصائم ذنوب السنة الماضية، كما أنه يحول بين الصائم وبين الذنوب في السنة التالية له.

ما ثبت عن النبي في يوم عرفة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن فضل صيام يوم عرفة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم التسع الأول من شهر ذي الحجة، مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ».

وأضافت دار الإفتاء أنه روى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ».

وأكدت دار الإفتاء أن صوم يوم عرفة بخصوصه، يستحب لغير الحاج، في حين يكره صيامه للحاج في حال كان الصوم يضعفه عن الوقوف بعرفات وعن الدعاء.