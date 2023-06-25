أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة شمال سيناء.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويهتم المصلون بمحافظة شمال سيناء بمعرفة أماكن صلاة عيد الأضحى بمحافظة شمال سيناء، استعدادا لأدائها في المساجد والساحات التي أعلنتها «الأوقاف» لاستقبال المصلين.

أماكن صلاة عيد الأضحى بمحافظة شمال سيناء

وأكدت مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أن صلاة العيد ستقام في جميع المساجد بمدينة العريش بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الساحة الشعبية واستاد العريش الرياضي، بالإضافة لمساجد المدينة الكبرى، مثل مسجد النصر والرفاعي وأم القرى والأزهر «الجمعية» وميدان الفواخرية.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الشيخ زويد

وأعلنت إدارة الأوقاف في الشيخ زويد في بيان، أن جميع مساجد وسط المدينة والقرى الجنوبية سيقام بها صلاة العيد، عدا المسجد الكبير بوسط المدينة ومسجد القواسمة لوجود أعمال صيانة وتطوير بهما، وتم استبدالهما بمسجد التوحيد ومسجد الكوثر الكبير، علاوة وساحة سوق الثلاثاء وسط المدينة، وذلك ضمن أماكن صلاة عيد الأضحى بمحافظة شمال سيناء.

أماكن صلاة عيد الأضحى بمدينة بئر العبد

كما أعلنت إدارة الأوقاف بمدينة بئر العبد، أن صلاة العيد ستقام بالمساجد العامة، علاوة أيضا على تخصيص الصلاة بساحة الملعب السداسي، فيما تقام صلاة العيد بمساجد رمانة ونجيلة وجلبانة والقرى الممتدة على الطريق الساحلي العام بشكل طبيعي، وذلك ضمن أماكن صلاة عيد الأضحى بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت «الأوقاف»، أن صلاة العيد ستقام بساحة مسجد زوية الروضة ومزار والشوحط والسادات والكيلو 17 على الطريق الدولي بين العريش وبئر العبد.