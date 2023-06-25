أماكن صلاة عيد الأضحى في المنيا.. غرف عمليات واستعدادات مكثفة

خصصت مديرية الأوقاف أماكن صلاة عيد الأضحى في المنيا، حيث يضم كل مركز ساحة رئيسية لأداء صلاة العيد، وهي ركعتان جهرا يعقبها خطبة، فيما أنهت الأجهزة التنفيذية الاستعدادات اللازمة حيث تم التأكيد على مديري الإدارات الفرعية بالإشرف على تجهيز الساحات والمساجد الجامعة.

أماكن صلاة عيد الأضحى في المنيا

وبحسب مسؤول في وزارة الأوقاف، فضل عدم ذكر اسمه، فإن جميع مدن ومراكز المحافظة تضم أماكن صلاة عيد الأضحى في المنيا، ففي كل مدينة من المدن التسع توجد ساحة رئيسية، وهي كالتالي:

- مركز شباب مغاغة في مركز مغاغة.

- مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة المنيا.

- ميدان الشباب بمدينة المنيا الجديدة.

- الاستاد الرياضي بمدينة ملوي.

- استاد سمالوط بمركز سمالوط.

- الساحة الشعبية بمركز بني مزار.

- مركز الشباب بمدينة ديرمواس.

- مركز شباب مطاي بمركز مطاي.

- ساحة نادي ناصر بمركز أبوقرقاص.

-مركز الشباب بقرية صندفا بمركز بني مزار.

غرف عمليات لمتابعة صلاة عيد الأضحى في المنيا

وبعد التعرف على أماكن صلاة عيد الأضحى في المنيا التي خصصتها مديرية الأوقاف بالتنسيق مع الوحدات المحلية، أعلنت المحافظة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وربطها بغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية، لمتابعة استعدادات عيد الأضحى وتلقي أي استفسارات أو شكاوي من المواطنين، والتعامل مع أي حالات طوارئ، حيث شدد محافظ المنيا على وقف الراحات والإجازات.