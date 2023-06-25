تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و702 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 403 شاحنات و696 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، و97 شاحنة و6 سيارات.

عجول حية بوزن 765 طنًا

واستقبل ميناء سفاجا السفينة Abu yassser وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنا قادمة من جيبوتي استعدادا لعيد الأضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة؛ للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

كما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي أمل، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و241 شاحنة.