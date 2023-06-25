دار الإفتاء توضح أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة: اغتنموا الطاعات

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة من العبادات التي يحرص المسلمون في بقاع الأرض على اتباعا في يوم عرفة، ولعل من أهمها الصلاة، الصوم والدعاء، لما له من أفضال عظيمة، ولذلك نوهت إليها دار الإفتاء المصرية، مؤكدة على أن الصيام مستحب لغير الحاج، ويكره للحاج إذا كان يضعفه عن الوقوف والدعاء.

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة

وعن أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة أوضحت الدار فضل يوم عرفة وبيان ما ينبغي على المسلم فعله في هذا اليوم لأن يوم عرفة له فضل عظيم، وقد وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل؛ ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله، مؤكدة أن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء".

دعاء وأعمال اليوم التاسع من ذي الحجة

واستكمالا للحديث عن أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة أشارت الدار إلى أن من أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة هي الصلاة، مع المحافظة عليها في جماعة والتبكير إليها والإكثار من النوافل، فضلا عن الإلحاح في الدعاء والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشارت الإفتاء في حديثها عن أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة، إلى أن أفضل الأعمال يوم التاسع من ذي الحجة «عرفة»، هي حفظ الجوارح عن المحرمات أحدهم، مستندة في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للفضل ابن عباس يوم عرفة «يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له»، رواه أحمد بسند صحيح، وزاد البيهقي من «حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة»، وكذلك من بين أفضل الأعمال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الإكثار من شهادة التوحيد.

وبخلاف الحديث عن الأعمال المستحبة في يوم عرفة، أكدت الإفتاء المصرية، أنّ هناك العديد من الصيغ التي من الممكن أن يرددها المسلم في يوم عرفة، ومنها ترديد قول النبي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، كما أوضحت الإفتاء ان قد ورد عن النبي الكريم في حديثه الشريف: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ».