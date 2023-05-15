مصرع طفله أثناء لهوها في أطفيح.. «سقطت على السلم»

لقت طفلة مصرعها أثناء لهوها مع شقيقاتها، بعد إنزلاق قدمها وسقطوها من السلم، وتوفت في الحال، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقي بلاغا من الأهالى بوفاة طفلة أثناء قيامها بالهو أمام شقتها، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

انتقال رجال المباحث لموقع الحادث

وبالانتقال والفحص، تم مقابلة والد الطفلة، الذي أقر أن كريمته المتوفاه تبلغ من العمر 3 سنوات، وأثناء قيامها بالهو مع شقيقاتها، انزلقت قدمها وسقطت من السلم وتوفت في الحال، ولم يتهم أحد بشيء، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.