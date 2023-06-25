أماكن صلاة عيد الأضحى في الشرقية جاهزة لاستقبال المواطنين.. اعرفها

أكدت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، بإشراف محمد حامد، وكيل وزارة الأوقاف، استعدادها لتجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في الشرقية وكذلك الساحات المخصصة لذلك، موضحة أنه جار العمل على إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد والساحات لاستقبال المصلين بها، وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أماكن صلاة عيد الأضحى بالشرقية

وشكلت مديرية الأوقاف غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تجهيزات أماكن صلاة عيد الأضحى بالشرقية، موضحا أن الأماكن تتضمن التالي:

- استاد نادي الشرقية الرياضي في مدينة الزقازيق.

- الساحة الشعبية في بلبيس.

- الساحة الشعبية في فاقوس.

- ساحة العشيرة المحمدية، و«السلطان عويس» وساحة مجلس الأمناء، وساحة نادي «الرواد»، بمدينة العاشر من رمضان.

- ساحة مركز شباب الحسينية.

- ساحة مركز مشتول السوق.

- ساحة ملعب ديرب نجم.

- ساحة ملعب مركز شباب الإبراهيمية.

- ساحة مركز شباب ههيا.

- ساحة مركز شباب فاقوس والساحة الشعبية.

المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى في الشرقية

- مساجد الفتح والجامع الكبير والبخاري والزراعة وعبدالعزيز رضوان بمدينة الزقازيق.

- مسجد المدنية المنورة وعمر بن الخطاب بالعاشر من رمضان.

- مسجد النصر ومسجد الفتح بمركز ديرب نجم.

- مسجد سادات قريش والغامدي وعرب الحجر ومسجد عمرو بن العاص بمركز بلبيس.

- مسجد أبو زيد كريم بالقنايات.

- مسجد ثمرة الإسلام بالقرن.

- مسجد العيدراوس والتوحيد بمدينة فاقوس.

- مسجد أبو سالم والطراطرة والشوامنة وسيدي عز الدين بمشتول السوق.

- مسجد النصر بمركز الحسينية.

- مسجد الكيلاني بكفر صقر.

- مسجد أبو سكر بقرية بحر البقر بمركز الحسينة.

- مسجد أبو عبيدة الجراح بمركز منيا القمح.

- مسجد صالح الرفاعي بصان الحجر.

- مسجد النصر، ومسجد الحاجة آمنة بههيا.

- المسجد الكبير بمركز أولاد صقر.

- مسجد النور بالقنايات.