أماكن صلاة عيد الأضحى بالقليوبية.. 399 ساحة و1700 مسجد

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جاهزية أماكن صلاة عيد الأضحى بالقليوبية، موضحا أنه يتابع بالتنسيق مع الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، استعدادات المديرية لعيد الأضحى وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد.

أماكن صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه وفقا لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الانتهاء من تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى بالقليوبية، ويبلغ عددها 399 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن 1700 من المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

خريطة أماكن صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن أماكن صلاة عيد الأضحى بالقليوبية في الساحات تضمنت 58 ساحة بمركز ومدينة بنها، و32 ساحة بمركز ومدينة طوخ، و24 ساحة بمركز ومدينة كفر شكر، و49 ساحة بمركز ومدينة قليوب، و73 ساحة بمركز ومدينة القناطر الخيرية، و52 ساحة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، فيما تم تجهيز 22 ساحة بمركز ومدينة الخانكة، و53 ساحة بمركز ومدينة شبين القناطر، و14 ساحة بمدينة الخصوص، و12 ساحة بمدينة قها، و10 ساحات بمدينة العبور.

إدخال البهجة والسرور على مواطني القليوبية

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن تحديد أماكن صلاة عيد الأضحى بالقليوبية من خلال فتح الساحات، يأتي في إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين في عيد الأضحى، ولإتاحة أماكن متعددة تسع جموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم في هذا الشأن.