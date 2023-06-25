إيرادات فيلم شوجر دادي تصل إلى 66 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقق فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدر بـ66 ألف جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم شوجر دادي

استطاع فيلم شوجر دادي أن يحقق نجاحاً كبيرا، حيث جاء في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية التي يتصدّرها فيلم بيت الروبي الذي حقق أمس 3 ملايين و145 ألف جنيه.

قصة فيلم شوجر دادي

تدور قصة فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال طرح فكرة أزمة منتصف العمر وما يترتب عليها من مواقف ومفاجآت كوميدية، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان بيومي فؤاد مع الفنانة ليلى علوي من خلال فيلم ماما حامل، وكان الفيلم يحمل في البداية اسم سهل حشيش، حتى تم تغييره والاستقرار على اسم شوجر دادي.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس، ومحمد محمود، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.