77 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم شوجر دادي بدور السينما في يوم واحد

حقق فيلم شوجر دادي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ77 ألف و409 جنيهات، وتجاوز إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار الأسابيع الأربعة الماضية حاجز الـ7 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ويأتي في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية التي يتصدّرها فيلم بيت الروبي الذي حقق أمس 4 ملايين و100 ألف و713 جنيهًا.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس، ومحمد محمود، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

قصة فيلم شوجر دادي

تدور قصة فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال طرح فكرة أزمة منتصف العمر ومايترتب عليها من مواقف ومفاجآت كوميدية، وكان الفيلم يحمل في البداية اسم سهل حشيش، حتى تم تغييره والاستقرار على اسم شوجر دادي.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ونور اللبنانية، ومصطفى أبوسريع، ومحمد أنور، وحاتم صلاح، من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي.