6.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم شوجر دادي بدور السينما خلال شهر

جاء إجمالي إيرادات فيلم شوجر دادي، على مدار الـ 4 أسابيع الماضية منذ انطلاق عرضه بالسينما بنحو 6 ملايين و577 ألفا و929 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وحقق في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء إيرادات تقدر بـ153 ألفا و106 جنيهات.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال طرح فكرة أزمة منتصف العمر، ومحاولة رجل التخلي عن أسرته وتتدخل الزوجة والأبناء لاإقاذ العائلة، الأمر الذي يترتب عليه مواقف كوميدية ومفاجآت لم تكن في الحسبان.

كان الفيلم يحمل في البداية اسم سهل حشيش، حتى تمّ تغييره والاستقرار على اسم شوجر دادي، وسبق وتعاونت ليلى علوي مع بيومي فؤاد وحمدي الميرغني، في فيلم ماما حامل 2021، تأليف أيضًا لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وشاركهما البطولة نجم الكوميديا محمد سلام.