فيلم شوجر دادي يتراجع للمركز الثاني في إيرادات السينما أمس بـ67 ألفًا

تراجع فيلم شوجر دادي، إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الخميس إيرادات تقدر بـ67 ألفا و743 جنيها، وجاء إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار الأسابيع الأربعة الماضية بنحو 7 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

5 ملايين في أول يومين عرض لفيلم بيت الروبي

فيما جاء في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، والذي حقق إيرادات على مدار اليومين الماضيين مع بداية عرضه بالسينما، تتجاوز الـ 5 ملايين جنيه.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، تامر هجرس، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، مي الغيطي، فرح الزاهد، مصطفى غريب، جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

قصة فيلم شوجر دادي

تدور قصة فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال طرح فكرة أزمة منتصف العمر وما يحدث من مواقف ومفاجآت غير متوقعة بشل كوميدي، وتدور تفاصيله في إحدى المناطق الساحلية ولذذلك كان يحمل اسمه المبدئي سهل حشيش حتى تم الاستقرار على شوجر دادي.