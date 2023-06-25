«تعليم أسوان» تفوز بـ3 مراكز في مسابقة ثقافية على مستوى الجمهورية

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان على 3 مراكز متقدمة بالمسابقة الثقافية والقراءة الحرة للعام الدراسى الحالي، بمختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للأنشطة المركزية بوزارة التربية والتعليم.

الطلاب الفائزين بالمسابقة الثقافية الحرة

وفقا لبيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، فاز الطالب عمر أيمن صلاح طه المقيد بمدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر الرسمية التابعة لإدارة أسوان التعليمية، بالمركز الأول بالمسابقة الثقافية والقراءة الحرة في مجال الإبداع الأدبي، المقال للمرحلة الإعدادية.

وحصلت الطالبة سارة سيف النصر عباس مدرسة توشكى غرب التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، على المركز السابع بمجال الإبداع الفني، الرسوم، بنفس المرحلة التعليمية.

وفي المرحلة الثانوية حققت الطالبة فاطمة عبد اللطيف جمال فهمي مدرسة كوم أمبو الثانوية التجارية المركز السابع، بمجال الإبداع الأدبي، المقال بنفس المسابقة.

تكريم للطلاب بتعليم أسوان

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الشكر والتهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين، ولأسرة المكتبات بمديرية التربية والتعليم، وقرر تكريم الطلاب داخل مبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.