كفاية اللى راح.. أهل قتيل ينقذون متهما من الإعدام ويوافقون على التصالح بالدقهلية

شهدت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، مفاجأتين تسببتا في إنقاذ متهم، قبل النطق بالحكم بقضيتي قتل وشروع في قتل، بعدما حضرت أسرة المجني عليه إلى المحكمة، وأعلنت عن تنازلها عن الدعوى المدنية «للتصالح»، فيما حضر المجني عليه الثاني الذي شرع المتهم في قتله، وتنازل أيضا لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 عاما سنة لعامل مقيم بعزبة بيومي بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين، لإدانته بقتل عامل مستخدمًا سلاح ناري بندقية آلية أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي، ومحمد طه محمد، في الجناية رقم 650 لسنة 2023 المقيدة برقم 201 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

تنازل أسرة المجني عليه أمام المحكمة

وحضر الجلسة ورثة المجني عليه «والده ووالدته وزوجته» وقرروا بتصالحهم مع المتهم وتنازلهم عن حقوقهم المدنية، كما حضر شقيق المجني عليه وهو الشاهد الأول وعدل عن اتهامه للمتهم بالشروع في قتله وتصالح مع المتهم.

أسرة المجني عليه قبلوا الدية

وكشف عدد من أهالي القرية لـ«الوطن» أن أسرة المجني عليه وافقوا على الدية وتقاضوا من أهلية المتهم مبلغا ماليا كبيرا، ومغادرة المتهم قريته، لأن المجني عليه ترك طفلين صغيرين أعمارهما 7 و5 سنوات بيد أرملته، فعاقبت هيئة المحكمة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على النحو الوارد بمنطوق حكمها خلال الجلسة، وتضمن الحكم على المتهم مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة بتهمة القتل العمد

وأحال المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم «محمد م. ش.»، إلي محكمة جنايات المنصورة، لأنه في يوم 6 /1 /2023 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قتل المجني عليه «محمد فتحي السيد محمد» عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدًا من ذلك إزهاق روحة استقرت إحداهما برأسه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.