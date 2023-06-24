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الداخلية تضبط 5 مصانع عشوائية دون ترخيص في المحافظات

كتب:

محمد بركات
01:36 م | السبت 24 يونيو 2023
حملات أمنية

حملات أمنية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – كفرالشيخ".. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى :

 فى مجال حماية البيئة " المواد الغذائية - الصحة العامة" تم ضبط ( 5 مصانع عشوائى "بدون ترخيص") بنطاق محافظة الجيزة لتصنيع وتعبئة مقرمشات الأطفال وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع غراء الأخشاب بمضبوطات بلغت ( 10 طن و 15000 عبوة مواد غذائية – 23 طن لغراء جلاتينى – 10 طن و 120000 عبوة لمخلفات بلاستيكية ومصنعاتها) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

 فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط عدد ( 9 منشآت "محلات – ورش – معامل" بنطاق محافظة كفرالشيخ) لوجود مخالفات عدم وجود (ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة - الموافقة البيئية – سجل الحالة البيئية – التخلص الغير أمن من المخلفات الخطرة – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية) .

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (27) قضية بنطاق محافظة كفرالشيخ ، عبارة عن ( جوابى مخالفة – غزل مخالف) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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