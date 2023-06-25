انطلاق مبادرة «يوم الخير» لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا في المنيا

نفذت مديرية الشباب والرياضة، مبادرة «يوم الخير» لتوزيع الملابس داخل مراكز الشباب في محافظة المنيا، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن استعداداتها لعيد الأضحى، للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الأولى بالرعاية، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

تجميع الملابس بإدارات الشباب

وأوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه جرى تجهيز وتجميع الملابس بإدارات الشباب على مستوى مراكز المحافظة، بهدف إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد، لافتا إلى أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي لمراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية تستهدف جميع فئات المجتمع.

طرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية

ووجه محافظ المنيا بالتوسع في إقامة شوادر ومنافذ بيع اللحوم الحمراء والأضاحي، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكل مراكز ومدن المحافظة، مشددا على مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة والإشراف الكامل على 38 مجزرا بمدن ومراكز المحافظة لذبح الأضاحى بالمجان، ومنع الذبح فى الشوارع و المنازل حفاظا على البيئة، مع الاستمرار فى حملات رفع الاشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، وزيادة الاهتمام بتجهيزات المتنزهات والحدائق العامة وخاصة كورنيش النيل بوصفه المتنزه المفضل لدى مواطني المحافظة.