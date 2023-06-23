مد خط مياه بطول 2 كيلو لخدمة قرى العدوة شمال المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، عن مد خط تدعيم 8 بوصة بطول 2 كيلو متر تقريبا لتدعيم قرى المركز، لتلبية لمطالب أهالي قريتي سلاقوس وصفانية وإزالة أسباب شكوى ضعف المياه المتكررة من أهالي تلك القرى.

الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على عدم التقاعس أو التهاون بأي شكل من الأشكال فيما يخص الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين في أي قطاع من القطاعات وخاصة القطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين ومتطلباتهم اليومية.

وتابع محافظ المنيا مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذها للوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات بكفاءة وجودة عالية وفقا ًللمعايير القياسية، والجدول الزمني المحدد لها.

محطة معالجة صرف صحي

وكلف محافظ المنيا تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص، بتفقد أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي، بطاقة 20/30 ألف م3 /يوم، التي تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحي إلى 14 قرية من قري مركز أبوقرقاص، إلى جانب تفقد محطة معالجة صرف صحي قرية بلنصورة التابعة لمجلس قروي أسمنت.