رئيس شركة الدلتا: مصر أصبحت مركزًا لصناعة السكر في المنطقة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدراة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، إن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر وصلت إلى 90% بعد أن كانت 65%، حيث كانت مصر تستورد سنويًا ما يقرب من مليون طن سكر لسد إحتياجات المواطنين، لافتًا إلى تعرض مصر في السابق إلى شح السلعة نتيجة عدم توفرها، وعقب تشغيل مصنع القناة ستصل نسبة الاكتفاء إلى 100%.

السكر التمويني متوفر بالمجمعات بسعر إقتصادي

وأضاف «أبو اليزيد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن السكر التمويني متوفر بكل المجمعات وبكل المناطق وبسعر 10 جنيهات ونصف، لافتًا إلى أن سعر السكر الحر يتراوح بين 12 جنيه ونصف، و13 جنيها ونصف، مشيدًا بالسعر الاقتصادي لهذه السلعة الإستراتيجية الهامة.

مصر أصبحت مركز لصناعة السكر

وأوضح رئيس مجلس إدراة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين أن مصر أصبحت مركزًا لصناعة السكر، لافتًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد من وزارة التموين بالتعاون مع الوزرات المعنية، منوهًا بوجود 8 مصانع لإنتاج السكر الآن بمصر، بينهم 4 مصانع تابعة بصورة مباشرة لوزارة التموين «شركة الدلتا والدقهلية والنوبارية والفيوم»، إضافة إلى الإستثمارات الخاصة والأجنبية مثل شركة القناة، غرب غرب المنيا، وشركة النيل والشرقية، فضلًا عن تطوير المصانع التي تجاوز عمرها 30 عامًا.