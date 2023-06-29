سجل الوطن| «بروفة مبكرة لـ30 يونيو».. وقفة الثورة ولحظات فارقة في تاريخ مصر

الطريق إلى 30 يونيو وصل محطته الأخيرة، احتجاجات عام كامل على حكم تنظيم الإخوان الإرهابي توجت جهوده ثورة 30 يونيو، وكانت «جريدة الوطن»، حاضرة بالتوثيق وهو ما نستعرضه من خلال «سجل الوطن» عما حدث يوم 29 يونيو 2013.

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سجل الوطن بداية العد التنازلي لثورة 30 يونيو: لا بديل عن الرحيل

«بروفة مبكرة لـ30 يونيو».. المانشيت المتصدر الصفحة الأولى لعدد الوطن في هذا اليوم، رصد وقوع قتيل وعشرات المصابين في أول معركة بين الشعب والإخوان، وتحدث شهود عن ضرب قناصة تنظيم الإخوان الإرهابي للمتظاهرين، وكان ذلك قبل ساعات من «اليوم الموعود»، 30 يونيو، حيث اندلعت مواجهات شرسة بالرصاص الحي بين الشعب والإخوان خلال مظاهرات «جمعة الإنذار الأخير».

وعلى ذكر «الإنذار الأخير»، تظاهر الآلاف في ذلك اليوم بميدان التحرير، للتحضير لإسقاط محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وردد المتظاهرون هتافات: «اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم»، و«اﻋﺘﺼﺎم اﻋﺘﺼﺎم ﺣﺘﻰ ﻳـﺮﺣﻞ اﻟﻨﻈﺎم»، و«الثوار راجعين يوم 30» و«يوم الأحد العصر.. هنهد عليك القصر».

والقاهرة بضواحيها كانت مشتعلة بين 15 خيمة في «الكيت كات»، وبين سكان الزمالك الذين علقوا لافتات تطالب برحيل حكم تنظيم الإخوان الإرهابي مدون عليها: «مصر حرة الآن.. ارحل».

المحافظات اشتعلت قبل ثورة 30 يونيو تطالب بالرحيل

ومن القاهرة للمحافظات لم يختلف الوضع إذ انطلقت المظاهرات بعد صلاة الجمعة وأصيب 5 متظاهرين، حيث اشتعلت المحافظات غضبًا ضد تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال مسيرات سلمية احتلت أكبر الميادين والشوارع في المدن والمراكز المختلفة، للمطالبة برحيل النظام الإخواني عن حكم مصر والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.