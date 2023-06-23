سجل الوطن| بداية العد التنازلي لثورة 30 يونيو: لا بديل عن الرحيل

بدأ العد التنازلي لثورة 30 يونيو 2013، الأسبوع الأخير من هذا الشهر لم تهدأ فيه البلاد يومًا، وكالعادة كانت «جريدة الوطن» حاضرة بالورقة والقلم والصورة، ترصد في «سجل الوطن» تلك المرحلة التاريخية الفاصلة التي شهدت الانتفاضة الشعبية ضد حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، ونستعيد هنا ما جاء في مانشيتات الوطن في عدد 23 يونيو 2013 وبداية النهاية.

«اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺰداد إﺻﺮارﴽ ﺑﻌﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ: ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺣيل».. كلمات واضحة تصدرت مانشيت «الوطن» في ذلك اليوم وهو بداية الأسبوع الذي اُختتم باندلاع ثورة 30 يونيو، وتناول العدد حينها تصريحات الثوار الموجّهة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي قالوا فيها نصًا: «ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺮﻫﺒﻨﺎ وﺳﻨﺴﻘﻄﻜﻢ ﻛﻤﺎ أﺳﻘﻄﻨﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ».

وكانت تصريحات حركة «تمرد» حاسمة وصارمة، إذ قال مؤئسسس الحركة حينها: «نحن دﻋﺎة ﺳﻠﻤﻴﺔ وﻟﺴﻨﺎ دﻋﺎة ﻋﻨﻒ ﻣﺜﻠﻬﻢ، ﻓهﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﺨﻮيف المصريين بتكرار ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺬاﺑﺢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪﻧﺎ إﻻ إﺻﺮاراً ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم».

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺸﺪ أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺰاﻳﺪ «اﻟﺘﻌﺴﻒ واﻟﻔﺼﻞ وإﻫﺪار اﻟﺤﻘﻮق»

«ثورة 30 يونيو» تاريخ لا يمحى للنداء الشعبي والإصرار الوطني على تخليص البلد من حكم تنظيم إرهابي، كان طوال الوقت يثبت صحة رؤية المصريين، وفي شهر يونيو 2013 وقبل أيام من الثورة كانت خطوات التنظيم أكثر من محفزة لاحتقان الشعب المصري ضدهم، فتحديدا في 18 يونيو 2013 أفردت «جريدة الوطن» صفحات راصدة لاحتقان المحافظات بعدما عيّن التنظيم 7 محافظين ينتمون إليه استمرارًا لمسلسل «أخونة الدولة» التي كشفتها «الوطن» في أعدادها ونستعيدها من خلال سلسلة «سجل الوطن».

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وفي نفس الوقت كانت القوى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺸﺪ أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺰاﻳﺪ «اﻟﺘﻌﺴﻒ واﻟﻔﺼﻞ وإﻫﺪار اﻟﺤﻘﻮق»، للمشاركة في تظاهرات 30 يونيو؛ لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن أجل وقف أخونة الدولة ومؤسساتها.

ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻌﺪ: اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻤﺤﻼت ﺑـ«الصاج»

ولأن كل فواصل الدولة كانت على استعداد تام للمواجهة، فكان سكان مصر الجديدة، والذين يجاورون قصر الاتحادية مستعدين للمواجهة باللجان الشعبية، وﺷــﺮع أﺻﺤﺎب المحلات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻮاﺟﻬﺎت الزجاجية في تركيب أبواب صاج لحمايتها من هجوم تنظيم الإخوان حتى لاتتكرر «موقعة الاتحادية» التي حدثت في ديسمبر 2012 بين المؤيدين والمعارضين للتنظيم، ترتيب عليها وجود 10 قتلى وتدمير 50 سيارة.

ولأن «الوطن» اعتادت نقل الواقع بكل الفنون الصحفية، كان للكاريكاتير مكانة خاصة حينها، والذي أظهر في هذا العدد رجلين، مذيع يحاور واحد من مؤيدي تنظيم الإخوان الإرهابي مشارك في مسيرات مناهضة لحركة تمرد وهو يقول: «احنا جينها النهاردة عشان نقول لا للعنف.. ونعم للإرهاب»، ف يمفارقة واضحة عما يقولونه والذي يكون على العكس تماما من أفعالهم.