مزايا حجز صكوك الأضحية في الجمعيات الأهلية.. «بلدي ومستورد»

تقدّم الجمعيات الأهلية المنوط بها تقديم صك الأضاحي للمواطنين، تسهيلات كبيرة توفر مزيدا من التيسيرات والمزايا لفكرة صكوك الأضحية بالطرق التقليدية المعتادة، إضافة إلى توفيرها أسعارا متعددة نظرًا لتوفر أنواع مختلفة من الصكوك، ومنها صك الأضحية البلدي، وصك الأضحية المستورد، وصك الأضحية في أفريقيا.

هبة راجي: لازال البعض يفضل صك الأضحية البلدي

هبة راجي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بالعربي إنسان للتنمية، أوضحت مزايا صك الأضحية البلدي، الذي يقبل عليه بعض المواطنون، رغبة منهم في التأكد من صحة الماشية قبل عملية الذبح، قائلة إنّ بعض المواطنين يفضلون مشاهدة الأضحية قبل الذبح، والابتعاد عن اللحوم المجمدة.

إجراءات السلامة المتبعة لاختيار الأضاحي

الكشف على الأضحية والتأكد من سلامتها ومتابعة حركتها، والتأكد من عدم لجوء التاجر لإعطاء الماشية جرعات كبيرة من المياه والملح، أبرز الأمور التي يوليها أعضاء المؤسسة أهمية خلال شراء الماشية البلدي لذبحها ضمن الصكوك البلدي بالمؤسسة قبل بيعها للمواطنين وفقًا لـ«راجي».

وأشارت هبة راجي، إلى أنّ أسعار صك الأضحية ارتفعت هذا العام مقارنة بالأسعار بالعام الماضي، إذ تتراوح أسعار الماشية بداية من 65 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، مقارنة بالعام الماضي، حيث كان سعر الماشية نحو 30 الف جنيه.

رواج لصك الأضاحي في أفريقيا

ومع ارتفاع أسعار الصك البلدي، يلقى صك الأضاحي في أفريقيا رواجًا كبيرًا هذا العام بنسبة 70% عن العام الماضي، بحسب ما ذكرت رئيس مجلس أمناء مؤسسة بالعربي إنسان للتنمية، إذ إنّ أسعارها ما زالت في متناول جميع الفئات، وتمكنهم من أداء السنة دون التكلف بمبالغ مالية كبيرة، خاصة وأنّ أفريقيا تزخر بوجود الفقراء والمحتاجين، فصك ذبح الخروف في أفريقيا يبلغ نحو من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، ويبلغ تكلفة صك الأضحية الخاص بالماشية كالأبقار نحو 7000 جنيه، فيما يبلغ تكلفة الماعز نحو 800 جنيه فقط.

ولفتت هبة راجي، إلى أنّ الوقت ما زال مبكرًا للتعرف على إقبال المواطنين على أنواع صكوك الأضحية، سواء البلدي أو المستودة أو أفريقيا، خاصة وأنّ كثير من المصريين يلجأون إلى شراء الاضاحي قبل عيد الأضحى بفترة وجيزة، مشيرة إلى توفير صك الخروف وصك بجزء من الأضحية تقدر بنحو السبع، ويبلغ قيمته 10 آلاف جنيه، سواء خروف أو ماشية.