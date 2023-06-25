طلاب الثانوية العامة في دمياط: «امتحان الكيمياء محتاج وقت أطول»

تباينت آراء الطلاب حول امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا في محافظة دمياط، حيث أكد بعض طلاب العلمي أن أسئلة مادة الكيمياء جاءت صعبة، وليست في مستوى الطالب المتوسط بكثير، ورأي آخرون أن الامتحان يحتاج لوقت أطول للتفكير في الأسئلة غير المباشرة.

بينما انقسم طلاب الأدبي حول امتحان مادة الجغرافيا، مجمعين أن أسئلة الخرائط كانت صعبة على الجميع، بينما بقية الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط الخاصة بالطلاب المتفوقين، فيما أكد طلاب أن الامتحان كان طويلا، والوقت غير مناسب.

آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الكيمياء والجغرافيا

قالت آلاء محمد، طالبة بالثانوية العامة القسم الأدبي، أمام لجنة مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة، إن امتحان الجغرافيا كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن به عددا من النقاط الصعبة، وأصعبها أسئلة الخرائط، حيث ان البلاد لم تكن واضحة وعلامات السهول كانت صعبه جدا، ولكن الامتحان في مجمله مناسب، وفي مستوى الطالب المتوسط ماعدا أسئلة المتفوقين.

وقالت منة الله محمود طالبة بمدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة بالقسم العملي، إن امتحان الكيمياء كان صعبا، ومستواه أعلى من المتوسط، وبه أسئلة غير مناسبة للوقت، وفيزياء عضوية، و«تركات كثير».