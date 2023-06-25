انتهاء صلاة الجنازة على المخرج جميل المغازي.. والأسرة تستعد لدفن الجثمان

انتهت صلاة الجنازة على المخرج الراحل جميل المغازي، قبل قليل، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ودخل جميل جميل المغازي وشقيقته في حالة من الانهيار عقب صلاة الجنازة، وحاول الموجودين تهدئتهم.

جنازة المخرج جميل مغازي

وحضر الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جنازة المخرج جميل المغازي، إضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي.

وكان المخرج جميل جميل المغازى، أعلن وفاة والده المخرج جميل المغازي، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله، أبويا جميل المغازي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دايما، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي المخرج جميل المغازي، من أبرزهم الفنان هاني شاكر، إذ نشر صورة المخرج الراحل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة المخرج الكبير جميل المغازي رحمه الله، وأدخله فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».