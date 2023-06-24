نموذج امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي الاسترشادي.. اعرف مستواك

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي، والذي يُعقد امتحانه غداً الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ويتضمن أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية، كلها تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

للاطلاع على نموذج امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي الاسترشادي هنـــــــــا.

يتضمن نموذج امتحان الجغرافيا على أسئلة اختيار من متعدد وخريطة وأسئلة مقالية، منها سؤال تحت عنوان «للتقنيات الحديثة أثر إيجابي وآخر سلبي بالنسبة للوظيفة الأمنية للحدود السياسية؟.. فسر ذلك»، وسؤال أخر حول العلاقة بين الحروب العالمية ونشأة المنظمات الدولية.

تفاصيل الأسئلة الاختيارية في نموذج امتحان الجغرافيا

وأسئلة اختيار من متعدد عن المنظمات التي ينطبق عليها مفهوم الأمة والدولة التي تتشابه مع روسيا الاتحادية في علاقاتها الدولية بفضل المساحة، والدولة التي تخشى من التنوع الثقافي ما جعلها فرضت قيوداً على بعض الأقليات بها، الفئات التي تستفيد من توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات السياسية والعسكرية.

كما يتضمن النموذج أسئلة حول أسباب نجاح دولة الإمارات المتحدة في إقامة مؤتمرات عالمية، والدولة التي يمصل الرصيف القاري بها مصدر للدخل القومي والنهر الذي يخرج عن اتفاقيات الأنهر الدولية، والداعم الأول لحل مشكلات الحدود بين دول شرق إفريقيا، والتكتل الاقتصادي الذي حقق أكبر استفادة من التركيب النوعي لسكانه والتكتل الاقتصادي الذي قد يتخلص من إحدى مشكلاته الاجتماعية حال رفع مستوى رفاهية المواطنين بجنوب شرق آسيا.

مواصفات امتحان الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي

مجموع درجات امتحان الجغرافيا 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، والامتحان يشتمل على 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.