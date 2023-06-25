حالة الطقس غدا.. شبورة وأجواء حارة على القاهرة والجيزة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا الاثنين 26 يونيو الجاري، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، مع استمرار طقس حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وحنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس غدا ستشهد شبورة مائية حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على بعض المناطق غدا من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة، ولفتت الهيئة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس قد يعرض المواطنين لضربة شمس، كما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة 34- 23

- العاصمة الإدارية 35 - 22

- أكتوبر 34- 22

- بنها 34- 23

- دمنهور 33- 22

- وادي النطرون 34- 21

- كفر الشيخ 33- 22

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 32 - 22

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 35- 22

- السويس 35- 21

- العريش 32 - 21

- رفح 31 - 22

- رأس سدر 38- 21

- نخل 35- 18

- الطور 34 - 25

- طابا 35 - 23

- شرم الشيخ 39 - 28

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 29 - 22

- السلوم 30- 21

- سيوة 37- 21

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 37- 26

- مرسى علم 38- 27

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 33- 28

- الفيوم 35- 23

- بني سويف 35- 23

- المنيا 37- 24

- أسيوط 38 - 24

- سوهاج 39 - 24

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41- 26

- أسوان 42- 29

- الوادي الجديد 42- 24

- أبو سمبل 41 - 26.