طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة على عدة مناطق وتحذيرات من التعرض للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء في الصباح الباكر والمساء، أما خلال ساعات النهار فيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد الشعور من ارتفاع درجات الحرارة، منوهة بارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل.

شبورة ورياح غدا

وتشهد حالة الطقس غدا الأحد، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس، يوم الاثنين، فالرياح أبرز الظواهر الجوية المؤثرة، وتنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 25 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

درجات الحرارة الإثنين 26 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.