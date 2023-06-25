مستوى امتحان الكيمياء اليوم.. شكاوى من صعوبة بعض الأجزاء

شكا عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، من مستوى امتحان الكيمياء اليوم، الذي أداه طلاب الشعبة العلمية، ومن صعوبة بعض الأسئلة والجزئيات في الامتحان، مؤكدين أنّه جاء في مستوى الطالب الفوق متوسط، وأنّ الوقت غير كافٍ لحل جميع الأسئلة.

مستوى امتحان الكيمياء اليوم

وأكد طلاب الثانوية العامة، أنّ امتحان الكيمياء اليوم كان يحتاج إلى وقت أطول في الإجابة عن الأسئلة.

وتحدّثت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، عن مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، حيث أدى الطلاب مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، في ثالث أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع.

أولياء الأمور امتحان الكيمياء يتضمن أفكار صعبة

وقالت داليا، إنّ طلاب وأولياء الأمور أجمعوا على أنّ امتحان مادة الكيمياء جاء صعبًا ويحتاج لوقت أطول وتضمن أفكارا صعبة، ووصفوه بأنّه تعقيدي وتعجيزي بحسب قولهم، معربين عن أملهم في أن يراعي التصحيح صعوبة الامتحان، بينما جاءت مادة الجغرافيا معقولة في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض التركات البسيطة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي 473 ألفا و823 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 257 ألفا و449 طالبا، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.