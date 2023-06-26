10 خدمات للحالة الشخصية تقدم إلكترونيا على منصة مصر الرقمية.. اعرفها

تتيح منصة مصر الرقمية، تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنين، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة؛ مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد في الوقوف في المصالح الحكومية، ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية المتعلقة بخدمات الحالة الشخصية.

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، أهم الخدمات المتعلقة بالحالة الشخصية والتي تقدمها منصة مصر الرقمية.

بالدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط ، وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة "تصفح الخدمات" الموجودة فى الشريط العلوى من الموقع، وبعدها ستظهر لك قائمة بالخدمات التي تقدمها المنصة، لتقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة "الحالة الشخصية".

خدمات الحالة الشخصية

وبالضغط على أيقونة "الحالة الشخصية" ستظهر لك قائمة بتلك الخدمات وهي: مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج، مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج «صورة رسمية مصدق عليها»، مستخرج صورة رسمية من وثيقة طلاق، مستخرج صورة رسمية من وثيقة طلاق «صورة رسمية مصدق عليها»، مستخرج صورة رسمية من وثيقة تصادق، مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج غير مسلمين، مستخرج صورة رسمية من وثيقة مراجعة، مستخرج صورة رسمية من وثيقة مراجعة «صورة رسمية مصدق عليها»، مستخرج صورة رسمية من وثيقة تصادق «صورة رسمية مصدق عليها»، مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج غير مسلمين «صورة رسمية مصدق عليها».