«النيل للمجمعات الاستهلاكية»: كيلو اللحوم السوداني بـ195 جنيها (فيديو)

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الشركة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير اللحوم بجميع أنواعها، موضحًا: «نستعد من خلال توفير اللحوم بأنواعها كافة، وهذا ما كرمنا الله فيه، وهناك زيادة وكثافة على الشراء من المجمعات الاستهلاكية في 313 فرعا في القاهرة والجيزة».

توفير اللحوم والكبدة السوداني

وأضاف رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنه تم توفير اللحوم السوداني والكبدة السوداني بسعر 195 جنيها للكيلو، مؤكدا «لدينا أرصدة مطمئنة إلى ما بعد موسم العيد، وكل يوم عندنا 150 ذبيحة، وبدأنا منذ أسبوع في موسم بيع اللحوم».

وتابع رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن مصر استقبلت 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي وتم حجرها في الحجر الصحي، وهي رصيد الدولة من اللحوم لـ 6 أشهر، ورصيد آمن للدولة ضد المخاطر، كي لا يشعر المواطن بأي نقص في الاحتياج، وثبات الأسعار لمدة أطول.

طرح لحوم ضاني مبردة

وأردف رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه جرى طرح لحوم ضاني مبردة بـ250 جنيها للكيلو، وكذلك لحوم مجمدة برازيلي بكميات أكثر من 500 طن وبأجود أنواع، وبسعر 160 جنيها للكيلو، كما أن كثافة الطلب على المجمعات الاستهلاكية سببها الثقة نتيجة للإشراف البيطري، والأصناف ذات الجودة العالية، كما يتم العرض بأقل سعر.