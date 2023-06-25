إحالة طالبة ثانوية للشؤون القانونية لحيازتها سماعة بلوتوث في القليوبية

أحالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، طالبة ثانوية بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عطوة بالخانكة، للشؤون القانونية، للتحقيق معها في واقعة ضبطها وبحوزتها سماعة بلوتوث خلال أداء امتحانات الثانوية العامة اليوم، حيث تحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل ضبط طالبة بحوزتها سماعة بلوتوث في لجنة بالقليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن» أن الطالبة تدعى ياسمين. م، وجرى ضبطها داخل اللجنة وبحوزتها سماعة بلوتوث في مخالفة لتعليمات منع الغش خلال الامتحانات، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل لجنة للتحقيف مع الطالبة وأعضاء اللجنة لمعرفة كيفية مرور الطالبة من عمليات التفتيش وبحوزتها السماعات.

نقل طالبة ثانوية عامة للمستشفى بالقليوبية

أضافت أن إمتحانات اليوم شهد أيضا نقل الطالبة «مودة.م» بلجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالعبور إلى مستشفي السلام، عقب شعورها بحالة إعياء داخل اللجنة، إذ جرى استدعاء الإسعاف، ونقلها للمستشفى، وجار متابعة حالتها الصحية.

أشارت إلى أن امتحانات اليوم شهد غياب 342 طالبا في امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي، و133 طالبا في امتحان الجغرافيا للقسم الأدبي، بإجمالي 475 طالبا في امتحانات اليوم الخاصة بطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي.